Orlando: Pd unica forza che non teme elezioni

Condividi

Se il governo cade ci saranno elezioni? “Non vedo altra strada. Il PD è l’unica forza che può non temere elezioni. Non c’è necessità di alleanza con 5 stelle se si fa una legge elettorale proporzionale”. Andrea Orlando ad agorarai.

Se il governo cade ci saranno elezioni? "Non vedo altra strada. PD unica forza che può non temere elezioni. Non c'è necessità di alleanza con 5 stelle se si fa una legge elettorale proporzionale" @AndreaOrlandosp PD #agorarai pic.twitter.com/D7ZSmquhmk

— Agorà (@agorarai) February 13, 2020