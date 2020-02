Rubano 5000 litri di gasolio da Tir parcheggiati, denunciati rumeni

Condividi

Firenze – Furti di gasolio, identificati a Calenzano due ladri che rivendevano al mercato nero della Piana fiorentina. Rubavano gasolio dai tir parcheggiati, in attesa di essere caricati, presso il piazzale della sede di una ditta di Calenzano, per poi rivenderlo nel mercato nero della Piana fiorentina.

La tecnica dei malfattori era sempre la stessa. Approfittavano della chiusura della rimessa e nel corso della notte, eludendo i sistemi di allarme e le riprese delle telecamere di videosorveglianza, muniti di taniche svuotavano i serbatoi dei furgoni, per poi allontanarsi velocemente dalla zona.

La modalità non è passata inosservata ai Carabinieri della Stazione di Calenzano che, di concerto con il titolare della ditta, si sono organizzati per effettuare mirati servizi finalizzati all’individuazione degli autori.

I furgoni sono stati fatti spostare in un’area più sorvegliabile anche attraverso l’utilizzo di telecamere adeguatamente mimetizzate.

Le attività info-investigative poste in essere hanno dato i frutti sperati. Nelle scorse ore sono stati identificati e denunciati due uomini, cittadini rumeni, quali autori dei ripetuti furti di gasolio, per un complessivo di oltre 5mili litri. In corso tuttora accertamenti tesi a identificare gli acquirenti.

www.firenzetoday.it