UE: in Libia 700mila migranti africani

STRASBURGO, 11 FEB – “In Libia si calcola siano presenti 700mila migranti africani non tutti diretti in Europa, molti di questi lavorano in Libia ma la situazione militare e di sicurezza nel paese è fortemente peggiorata e non possiamo escludere che possa nascere una nuova pressione migratoria”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. (ANSA)