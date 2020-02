Svendita dell’Italia. Venezia: all’asta un’isola e un castello del XII secolo

Condividi

Un’isola nella laguna veneziana del valore di oltre due milioni di euro ed un antico castello del XII Secolo. Sono alcuni degli immobili di significativo pregio storico e architettonico che saranno venduti all’asta nel 2020. A rivelarlo è l’ultimo Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato.

In particolare, il Castello risale al 1200 e l’isola è l’isolotto di Tessera usato un tempo dalla Serenissima come presidio militare: saranno battuti nei prossimi mesi, ma la procedura di vendita all’incanto è stata avviata nel 2019, avvertono gli analisti di Sogeaa. L’isolotto di Tessera sorge tra l’aeroporto Marco Polo e l’isola di Murano e sarà battuto all’incanto il 3 marzo prossimo. Oggetto di cronaca per un resort mai realizzato, la prima seduta di asta dell’isoletta lagunare è andata deserta a luglio scorso ed il valore oggi è stimato nel Report del Centro Studi Sogeaa a 2,2 milioni di euro.







Ma non solo. Il Rapporto rivela inoltre che in vendita all’asta il 25 febbraio prossimo c’è anche Palazzo Fusconi Pighini in Piazza Farnese. Il suo valore è stimato in 3,1 milioni di euro ed è un capolavoro di architettura attribuito a Jacopo Barozzi da Vignola ma costruito verso il 1524 dall’architetto Baldassarre Peruzzi.

Tra gli immobili significativi in vendita quest’anno, il Rapporto segnala infine Villa Corner del XVI secolo di Monselice che andrà in vendita il 21 aprile con un valore stimato di 3,2 milioni, la Villa Odescalchi a Como in vendita il 28 aprile per 2,3 milioni di euro, infine l’antico Castello di Ozegna (Torino) che il 18 febbraio sarà battuto con una stima di poco più di un milione di euro. (Adnkronos)