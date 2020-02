Migranti, Grecia: velocizzeremo espulsioni verso la Turchia

ROMA – La costruzione di centri ‘chiusi’ per migranti in attesa di espulsione dalla Grecia prenderà il via a marzo sulle isole dell’Egeo: lo ha annunciato oggi il ministro alle Migrazioni greco Notis Mitarakis, precisando che le strutture saranno operative in estate. Parlando a Skai Tv Mitarakis ha detto che i nuovi campi rimpiazzeranno hotspot come quello di Moria a Lesbos, dove le condizioni dei migranti sono molto difficili a causa del sovraffollamento.

Nelle intenzioni del governo, esse serviranno ad accelerare l’espulsione verso la Turchia di chi non ha ottenuto l’asilo e a limitare l’ingresso di nuovi migranti.

Il progetto viene osteggiato dai residenti e dalle amministrazioni locali delle isole dell’Egeo orientale – Lesbos, Samos, Kos, Chios – esasperati dalla crescente presenza di migranti e che non credono alla promessa chiusura dei campi già esistenti. Mitarakis ha spiegato che i nuovi centri ospiteranno fino a 20.000 persone, e che ogni migrante potrà restare fino a tre mesi. Il governo spera di arrivare a 200 persone rimandate in Turchia ogni settimana. Il governo di Ankara, ha detto, sta attualmente cooperando sulle operazioni di rinvio in Turchia. ansamed