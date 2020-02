Nigeria: jihadisti uccidono 30 persone, 18 veicoli bruciati

Condividi

Almeno 30 persone sono state trucidate in un attacco jihadista vicino a un villaggio vicino alla capitale dello stato del Borno, Maiduguri, area in cui opera il gruppo dello Stato islamico nell’Africa occidentale .

A pochi km dall’aeroporto, i terroristi “hanno ucciso fino a 30 persone, per lo più passeggeri che erano in viaggio, tra Maiduguri e Damaturu, e hanno bruciato 18 veicoli”, ha detto il portavoce del governo locale Ahmad Abdurrahman Bundi, a renderlo noto è TgCom24.it.

Secondo fonti locali, alcune persone sono state rapite.

My heart is broken this morning. #BokoHaram came 2 #Auno (less than 5km to the International Airport and @NigAirForce Base) & did this to travellers who were locked out 5 minutes to 5pm from conveying their goods into Maiduguri. More than 30 people were killed and many abducted pic.twitter.com/PCtmgm5Wd2

— Dan-Borno (@DanBorno) February 10, 2020