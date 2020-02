Caro Zingaretti, l’odio abita a sinistra

di Francesco Maria Del Vigo – C’ è una nuova e gravissima emergenza nazionale. Stando agli strepiti della sinistra. Non è il coronavirus, non è il lavoro, non è la crisi economica, non è l’ immigrazione o la sicurezza nelle periferie.

La vera pandemia, anche se non ve ne siete accorti è l’ odio. Dopo il fascismo, il nazismo, il razzismo, il maschilismo (…) (…) e il populismo, la nuova polemica prêt-à-porter è l’ odio. La prima a menare le danze è stata La Repubblica, sempre velocissima nell’ imbastire battaglie immaginarie, che ha messo in guardia i suoi lettori dal pericolo degli odiatori con una sintesi spericolata di una intervista al ministro dell’ Interno. Per inciso: la stessa Repubblica che non più tardi di venti giorni fa titolava a caratteri cubitali con un sobrissimo «Cancellare Salvini». Che non è esattamente una dichiarazione di amore.