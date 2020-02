Virus, Italia chiude i centri per i visti in Cina

Condividi

L’Italia chiude in via temporanea i suoi centri per i visti in Cina fino al 16 febbraio allo scopo di ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Lo si legge in un avviso pubblicato sul sito dell’ambasciata d’Italia a Pechino. A meno di ulteriori avvisi, la riapertura è attesa per il 17 febbraio. L’area dell’ambasciata è accessibile solo a chi ha concordato appuntamenti in anticipo e per questioni d’emergenza.