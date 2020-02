Ministro Azzolina, se i sindacati pretendono l’illecito vada in Procura!

Ministro della distruzione, al secolo madame Lucia Azzolina. Fiera dei suoi successi concorsuali, deve stare un po’ più attenta quando rilascia certe interviste. Come quella di stamane al Corriere della Sera. In cui muove ai sindacati della scuola denunce da codice penale.

Concorsi. Gioia e dolore di tantissimi italiani. Ancora di più quelli nella scuola. Se chi abitualmente ci prova a farli, sa che cos’è la “batteria”. Sono gli argomenti dei test, i quiz, tra i quali arriveranno le domande per i concorrenti. Migliaia, non decine. Nelle trattative con i sindacati gliene hanno chiesto la pubblicazione. Ma lei al Corriere la racconta così: “Sto facendo un lavoro enorme, ma non posso dare le domande in anticipo come mi chiedono i sindacati. La prova del concorso sarà solo una, ma seria”.