Milano: 3 nuove moschee e 4 centri islamici abusivi sanati

Condividi

Oggi è stato pubblicato sul Burl il “Piano di governo del territorio“, comprensivo del “Piano per le attrezzature religiose” e la variante del “Piano delle regole“, deliberato il 14 ottobre scorso dal Consiglio Comunale di Milano. www.osservatoremeneghino.info

“Con l’ufficialità del Par Milano apre alle moschee – commenta l’Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI) – per buona gioia dei milanesi, compresi quelli di via Padova e via Esterle che erano scesi in strada per manifestare il loro dissenso raccogliendo migliaia di firme contro l’apertura di moschee“. “Mentre nel resto del mondo succedono attentati – continua De Corato – come l’ultimo avvenuto pochi giorni fa a Londra quando un terrorista islamico ha accoltellato per strada tre persone, la Giunta meneghina continua nella sua decisione di cospargere la città di minareti in ogni zona“.