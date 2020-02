Giordano: “Toscani servo leccac… dei Benetton”

Mario Giordano attacca Oliviero Toscani a Fuori dal Coro, su Rete 4. Il conduttore manda in onda il filmato in cui il fotografo radical chic si esprime in questo modo: “Ma a chi volete che importi del crollo di un ponte, a me questa storia non interessa“, dice Toscani con riferimento alla tragedia del Ponte Morandi di Genova.

“Quarantatrè morti, 43 morti”, sbotta Giordano avvicinandosi con tutta la faccia alla telecamera. Quindi non riesce a trattenersi e gli parte l’insulto: “E lui, Toscani, servo dei Benetton, leccac*** dei Benetton dice ‘chissenefrega’”. Difficile dargli torto. Almeno un po’ di rispetto per le vittime di quel dramma… liberoquotidiano.it