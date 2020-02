Spallanzani, isolato il nuovo coronavirus: primo passo verso il vaccino

Lo staff di medici e ricercatori dell’ospedale per le malattie infettive Spallanzani di Roma “hanno isolato in queste ore” il coronavirus responsabile dell’epidemia di polmonite virale. L’ha affermato in una conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza.

Speranza ha annunciato che la scoperta, funzionale a un futuro sviluppo di un vaccino, “verrà messa a disposizione” della comunità scientifica internazionale. (askanews)