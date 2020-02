Sansonetti: “c’è una struttura parallela al potere ufficiale. È il partito dei PM”

Una voce coraggiosa e libera nel giornalismo italiano. Il durissimo sfogo di Piero Sansonetti, direttore de ‘Il Riformista’, sulla magistratura politicizzata:

“Esiste una struttura parallela al potere ufficiale. È il partito dei PM. potentemente infiltrato nelle procure, in Parlamento, nel governo, nei giornali, in tv. Ha una strategia autoritaria e finalità eversive. In Italia, ma non c’era mai stato un rischio così alto per la democrazia”