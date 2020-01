Conte: “due casi accertati di coronavirus in Italia”

E’ allarme coronavirus in Italia. Sono stati accertati due casi a Roma. .”Abbiamo due casi accertati di coronavirus in Italia”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza. Si tratta di turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese.

“Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha detto il presidente del consiglio.

“Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale“. Sono in corso “attente verifiche per ricostruire il percorso” dei due turisti cinesi, primi casi accertati di Coronavirus in Italia, “per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato”.