Prof minaccia gli alunni: canta ‘bella ciao’ o sei fascista e ti metto un brutto voto

Condividi

di Rosa Scognamiglio – “Se non canti ‘Bella Ciao’, vuol dire che sei fascista e ti metto un brutto voto”. Con questa frase un’insegnante di scuola media avrebbe intimato ai suoi studenti di intonare l’inno della Resistenza partigiana minacciando una sfilza di insufficienze a chiunque si fosse rifiutato di farlo.

Ma non è tutto. A quanto pare, l’insegnante si sarebbe spinta ben oltre il semplice ammonimento. La faziosa educatrice avrebbe talora apostrofato con l’appellativo “fascista” coloro che non avrebbero assecondato la sua richiesta perentoria. Dunque, spaventati dalle conseguenze di un eventuale diniego sulla media in pagella, i ragazzini non avrebbero potuto far altro che compiacere l’insegnante.