Migranti, Orlando (Pd): ora cancellare decreti sicurezza

Conseguenza elezioni: i decreti sicurezza tornano sul tavolo del governo. Il tema dei migranti e dei decreti sicurezza sarà molto dibattuto nelle prossime ore: la vittoria del Partito Democratico alle elezioni regionali in Emilia Romagna e ancora di più la debacle del Movimento 5 stelle consentiranno al partito di Zingaretti un maggior potere negoziale ai tavoli di confronto a palazzo Chigi.

Come ha già ribadito nella notte elettorale il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, uno dei primi temi che il Pd intende portare nell’agenda del governo è la cancellazione dei decreti sicurezza che pongono in capo al ministero dell’interno il potere di “chiudere i porti” alle navi delle Ong.

Business is business

