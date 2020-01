Migranti, Alarm Phone: in 3 giorni 800 partiti dalla Libia

In 3 giorni almeno 13 barche sono fuggite dalla Libia, con quasi 800 persone a bordo: 720 hanno raggiunto l’Europa. La stima e’ di Alarm Phone, il servizio telefonico che assiste i migranti in difficolta’ nel Mediterraneo. Proseguono dunque i ”salvataggi” al largo delle coste libiche e si aggiornano di ora in ora i numeri. ANSA