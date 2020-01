Emilia-Romagna, Bonaccini: “convincere amici e conoscenti ad andare a votare”

“Buongiorno Emilia-Romagna! Oggi si vota. E’ il momento della verità: dimostreremo, insieme, l’orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il futuro, senza lasciare indietro nessuno”. Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in corsa per il bis.

“L’orgoglio della sua gente, di chi in Emilia-Romagna studia e lavora, fa impresa e ricerca; di chi aiuta gli altri, di chi qui costruisce affetti e amicizie. Una famiglia – prosegue -. L’orgoglio di chi vuole fare un passo avanti per costruire una regione ancora più forte e più giusta”.

“In queste ore – sottolinea Bonaccini – lo sforzo più importante deve essere quello di convincere amici e conoscenti ad andare a votare, perché ogni singolo voto è decisivo. Parliamo a tutti, anche a chi è sfiduciato e magari non si riconosce in nessun partito: con l’elezione diretta del presidente è possibile anche mettere una croce sul mio nome, in alto a destra”. […]