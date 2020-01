Callipo: “Non capisco come i calabresi possano votare Lega”

“Non mi capacito di come i calabresi possano votare per la Lega, che non ha certo perso il suo dna antimeridionale. Pensate a cosa potrebbe davvero succedere se Matteo Salvini potesse mettere in atto il proposito di ‘affiancare’ al presidente della Regione Calabria i governatori del Nord. Quali interessi tutelerebbero? Non certo quelli dei calabresi. Invece penso che per addivenire a un regionalismo equo che non discrimini i territori già ampiamente penalizzati, serva che alla Cittadella ci sia una figura autorevole e che sia credibile nei rapporti con il governo nazionale”.

A dirlo, intervistato dal Corriere della Calabria, è Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria col sostegno del Pd.

Al contrario, bisognerebbe chiedersi: come potrebbero i Calabresi continuare a votare Pd?