Regione Toscana: 4 milioni di euro per i “migranti”

Regione Toscana: fiumi di denaro per l’accoglienza. In primavera si vota e, avendo evidentemente deciso di perdere le elezioni, la Regione a guida Pd stanza 4 milioni di euro per le associazioni che si occupano di “migranti”, una regalia con molte anomalie. I beneficiari sarebbero i soliti noti, fra cui don Biancalani, il prete che canta ‘bella ciao’ durante la Messa.