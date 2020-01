Bersani contro Salvini: “gli Emiliani non hanno l’anello al naso!”

Condividi

Bersani (Pd) a Carta Bianca: “Salvini non può spiegare a noi come sono buone le tigelle e i tortellini. Come se io andassi a Milano e mangiassi cotolette tutti i giorni per ingraziarmi i milanesi. Gli emiliano-romagnoli non hanno l’anello al naso!”.