UE: ripristinare missione Sophia (che ha portato in Italia 45mila “migranti”)

L’Alto Rappresentante per la politica estera e sicurezza comune Ue, Josep Borrell, ha detto oggi a Bruxelles che l’operazione aeronavale Sophia sarebbe da “riattivare”, nel quadro del monitoraggio dell’embargo sulle armi, necessario al mantenimento del cessate il fuoco in Libia, che è stato annunciato ieri dalla conferenza di Berlino.

“Penso che dovremo riattivare il caso (rivive the case, ndr)”, ha risposto Borrell, a margine del Consiglio esteri Ue, a un giornalista che chiedeva se si debba riprendere l’operatività di Sophia, sospesa su richiesta del precedente governo italiano, a causa della contrarietà dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini all’obbligo di sbarcare in Italia i migranti eventualmente salvati in mare dalle navi partecipanti alla missione Ue. (askanews)

