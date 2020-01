Nave Ocean Viking preleva 39 migranti a 35 miglia dalla Libia

Prima dell’alba di questa mattina la Ocean viking ha completato il recupero di 39 “migranti” dal solito barcone in difficoltà, a 35 miglia a nord dalla costa libica.

“Nonostante il vento forte e le onde alte i sopravvissuti, tra cui cinque donne, sono stati salvati”. Lo comunica Msf Sea sul suo profilo twitter.