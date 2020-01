Meningite a Senigallia, maestra ricoverata: profilassi per 90 persone

Meningite, una maestra di una scuola elementare di Senigallia, in provincia di Ancona, è stata ricoverata in ospedale, ed è scattata la profilassi antibiotica per 90 persone, tra bimbi e adulti.

La maestra di scuola elementare, di 50 anni, è stata trasportata la scorsa notte al pronto soccorso locale e poi ricoverata oggi nel Reparto di Malattie infettive del all’ospedale di Fermo per meningite meningococcica.