Maxischermi Led, dai visibilità alla tua attività

La pubblicità si basa spesso e volentieri su un buon impatto visivo, se il cliente viene catturato nell’attenzione da immagini o frasi ad effetto allora il gioco è fatto. Specialmente nei tempi in cui viviamo, dove la tecnologia ha registrato passi da gigante, il fattore pubblicitario sfrutta queste nuove tecniche per affermarsi nell’infinito mercato di compra/vendita. Non è difficile vedere nelle nostre città o anche fuori, magari nei pressi di un centro commerciale o di una grande azienda, degli schermi magari a Led che coprono una distanza importante tale da attirare le attenzioni del passante o del viaggiatore di turno. Noi che siamo da quest’ultima parte spesso rimaniamo incantati nel vedere un gioco importante di colori, immagini e suoni che costruiscono un messaggio pubblicitario importate: ma cosa succede se dovessimo essere dall’altra parte? Perché scegliere i maxischermi e magari quelli di grandi dimensioni? E ancora, una volta intrapresa questa scelta, a chi rivolgersi per poter installare un prodotto di alta qualità e affidabile?

I vantaggi pubblicitari di un grande schermo led.

Indubbiamente un maxischermo Led ha dei grandi vantaggi: il grande impatto visivo visto che la sua dimensione su tutto il resto, la pubblicità poi sarà al centro dell’attenzione e non ultimo il fatto che sarà pienamente visibile anche con la luce del giorno. Questo tipo di maxischermo è ideale per la pubblicità in grandi formati e/o ambienti molto affollati: cosi i clienti principali per questo prodotto sono aziende del settore pubblicitario, supermercati e ovviamente centri commerciali. In più non è difficile notare questi grandi schermi anche nelle nostre città utilizzato dalle Istituzioni come canale di informazione e comunicazione verso la cittadinanza.

Cos’è e quali sono le principali caratteristiche di un maxischermo?

Ma cosa intendiamo noi quando parliamo di maxischermo? Quali le sue caratteristiche? E’ un Led di grande formato, adatto per essere utilizzato in grandi aree o all’esterno. Questi schermi sono progettati e costruiti per resistere molti anni senza che il continuo funzionamento ne risenta o possa creare problemi e il loro sistema di regolazione automatica della luminosità si adatta a seconda delle condizioni ambientali per una migliore qualità dell’immagine. A questo riferimento è bene sapere che vengono utilizzati speciali pixel ad altissima luminosità ed è logico ed importante scegliere il pixel corretto per le dimensione che verranno utilizzate. Sì perché una sbagliata scelta di questi pixel comporta un aumento dei costi di acquisizione con la conseguente ulteriore spesa per il consumo di energia elettrica. Insomma, ogni dimensione dello schermo vuole il giusto numero di pixel.

E’ possibile richiedere schermi personalizzati?

Come abbiamo già accennato in precedenza questi maxischermi led sono stati progettati per essere collocati in aree esterne o interne e l’istallazione può essere eseguita su più supporti pubblicitari digitali come pali, pensiline, tabelloni led o cartelloni pubblicitari. Ovvio che non tutti i display led possono essere posizionati all’esterno la ne esistono alcuni tipi che sono progettati per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme, data la loro alta impermeabilità. Da qui la possibilità di ottenere schermi su richiesta e personalizzati con prezzi e dimensioni differenti.

Diversi tipi di Visual Led, identica alta qualità.

Abbiamo parlato dei maxischermi led per grandi spazi ma esistono diverse possibilità e modelli per questi tipi di VisualLed. Ad esempio modelli di schermi per negozi e vetrine: insegne bandiera che riproducono video e immagini, insegne commerciali con banner led per riprodurre il contenuto o ancora totem led pubblicitari per interni ed esterni. Poi ecco gli schermi led pubblicitari: maxischermi, appunto, noleggio schermi con un rapido montaggio e smontaggio ed i cartelloni pubblicitari interattivi ovvero schermi digitali per pubblicità. Non meno belli ed utili risultano essere gli schermi led informativi, schermi digitali per la pubblicità outdoor, ed i pannelli informativi per esterni cioè per la segnaletica digitale e la pubblicità.

Schermi facili anche da montare e sui cui lavorare.

Questi schermi pubblicitari sono auto montabili, davvero una cosa importante e di grande comodità. Quando vengono acquisti si possono assemblare in maniera facile seguendo appositi manuali, tuttavia se si dovessero incontrare difficoltà ecco un team specializzato pronto ad intervenire in maniera del tutto gratuita. Il metodo risulta davvero ottimo con un notevole risparmio di costi aggiuntivi di installazione e manutenzione che possono variare da poche centinaia fino a migliaia di Euro. Ogni semplice pc può controllare questi schermi, grandi o più piccoli, e nel caso dovesse servire ti verrà offerto un apposito lettore plug and play esterno in modo da collegare le tue campagne, immagini e frasi pubblicitarie alla porta usb e cominciare la riproduzione. Insomma, la possibilità di diventare un leader della pubblicità e per far conoscere e vedere meglio le tue attività c’è realmente: scegli i prodotti Visual Led ed entra a far parte di una squadra che fa dell’affidabilità, della garanzia e dell’altissimo livello il proprio cavallo di battaglia.

