Il triste spettacolo delle “sardine” a Piacenza

“Questi battono tutti, da vedere assolutamente!

Non solo i pesciolini di Piacenza non riuscivano a intendersi sul coro da cantare (“Bonaccini Presidente? Non siamo tutti d’accordo”), ma quando finalmente trovano la quadra… sbagliano pure!

Ma come si fa???

Non sanno più cosa inventarsi per fermarci e il 26 gennaio si avvicina…”. Lo scrive Mattelo Salvini su Facebook