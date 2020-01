Lamorgese, palazzo occupato da centri sociali e migranti non è da sgomberare

Lamorgese: “Spin Time Labs Roma non è tra gli stabili da sgomberare”. Nell’Aula della Camera dei Deputati il Question Time con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

agenzia vista

