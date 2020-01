Zingaretti: “abbiamo salvato l’Italia da una catastrofe sociale e culturale”

“Questo governo ha salvato l’Italia da una catastrofe sociale e culturale”. Lo ha detto Nicola Zingaretti al seminario del Pd spiegando che il governo, con la legge di Bilancio, ha “ricostruito le condizioni per un salto in avanti credibile e percepibile per il Paese”.

“In questi mesi – ha proseguito il leader Dem – non siamo stati fermi, abbiamo preso una iniziativa politica unitaria e la forza della unitarietà non è subalternità, per mettere gli interessi delle persone al primo posto”.

“Ora è il tempo di una nuova fase. Costruiamo una nuova fase che dovrà vedere il Pd protagonista. Siamo qui per indicare al Paese una prospettiva nuova per iniziare a ricostruire un futuro possibile per l’Italia”.

Quello usato nel seminario nell’abbazia di san Pastore è “un metodo della collegialità del quale andare orgogliosi e investire”, ha rivendicato Zingaretti. “Mi stupisce lo stupore che c’è quando si comunica che un partito come il nostro decide di riunirsi e discutere per definire l’agenda e contribuire al futuro del Paese. E il seminario – ha concluso – è stato molto più libero e aperto nel confronto”. ADNKRONOS

POVERI CREATI DAL PD