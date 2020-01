Pd, Franceschini: inizia la fase due, serve continuità di governo

Condividi

“Ora deve iniziare una fase due, una nuova fase politica e programmatica, vanno affrontate insieme o non funzionano”. Lo ha detto Dario Franceschini al seminario del Pd nell’abbazia di Contigliano.

“Questo è un nuovo inizio”, “dobbiamo toglierci i dubbi e avere la convinzione che in agosto abbiamo fatto la cosa giusta. Ma partire contro non è sufficiente, per dare fiato e continuità, ora servono continuità nell’azione di governo e il collante della prospettiva politica”, ha continuato il ministro, aggiungendo: “Vorrei la smettessimo con questa idiozia della mancata discontinuità: la discontinuità c’è su tutto, come si fa a dire di no? Sui migranti, sugli sbarchi, sulla flat tax”. adnkronos