“Bibbiano, il Pd non ha mai incontrato le famiglie. Come fa a dire che va tutto bene?”

Sistema Bibbiano – Intervento del dott. Franco Rebecchi, comitato Famiglia e Vita per www.gruppopinguini.it

“Bonaccini è scappato e non si è presentato. I politici del Pd non hanno mai incontrato le famiglie alle quali sono stati sottratti i bambini. Come fanno a dire che va tutto bene?”