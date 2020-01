Francia, 14 mesi di proteste: scontri a Parigi

Condividi

#AHORA‼️La policía lanza gas lacrimógeno y carga contra manifestantes en el bulevar Diderot de #París. Radicales destrozan mobiliario urbano y le prenden fuego. 📹@ClementLanot📹 #reformedesretraites #greve11janvier pic.twitter.com/U6WVOAsPaq — eSPAINews (@eSPAINews) January 11, 2020

Gli Avvocati con le loro toghe guidano la manifestazione di #Parigi, #GiletsJaunes ,Sindacati e Operai riempiono le strade per al ameno un chilometro, un altro sabato di proteste in tutta la #Francia #Macron#GreveGenerale

⁦@david_unal⁩ pic.twitter.com/Q9z7OOsHpl — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) January 11, 2020

Violenti scontri a Parigi alla manifestazione contro la riforma delle pensioni, ancora prima dell’arrivo del corteo alla Bastiglia. Lacrimogeni, cassonetti in fiamme, lancio di oggetti contro la polizia, cariche: l’intero quartiere è teatro di incidenti.

Continua la suspense per le annunciate “proposte concrete” da parte del primo ministro Edouard Philippe, al 38mo giorno di scioperi contro la riforma delle pensioni. Sale la tensione a Parigi per le due manifestazioni. Nella capitale, sempre senza trasporti, alle 13:30 partirà una manifestazione da place de la Nation, diretta prima alla Bastiglia, quindi a place de la Republique. Un corteo che i sindacati sperano sia molto ben nutrito per poter rilanciare con forza nuovi appuntamenti in piazza la settimana prossima.

Ma già in mattinata, i gilet gialli si erano riuniti a Bercy per raggiungere a metà giornata proprio place de la Nation e confluire nel corteo intersindacale. ANSA