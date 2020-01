Meloni: sentenza assurda in Francia, uccide ebrea e viene assolto perché si fa le canne

Giorgia Meloni si scaglia contro la Francia. La leader di Fratelli d’Italia riporta un avvenimento agghiacciante: “Sentenza assurda in Francia. Un uomo originario del Mali nel 2017 ha fatto irruzione in casa di una anziana donna ebrea, l’ha uccisa a pugni e gettata dalla finestra al grido di Allah Akbar. Pochi giorni fa la sentenza: assolto perché aveva fatto uso di cannabis. Scandaloso!”.

Poi la frecciatina: “Qual è il senso di questo verdetto? Chi si fa le canne ha il diritto di uccidere impunemente? La verità è che in Francia, come nel resto d’Europa, si vogliono nascondere gli attacchi di matrice islamica spacciandoli sempre come ‘il gesto di un folle’. E queste sono le conseguenze” chiosa sul suo profilo Twitter. tv.liberoquotidiano.it