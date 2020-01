Faraone (Iv): rilanciare la cultura in Italia con Rula Jebreal

“Sanremo non è solo canzoni, ma un appuntamento culturale. Chiedo alla direttrice Rai: dobbiamo rilanciare l’Italia come capitale culturale nel mondo, anche con i contributi di persone come Rula Jebreal, e agire nell’interesse del Paese, oppure prevarrà l’interesse della Lega?” (Davide Faraone – Italia Viva)