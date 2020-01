Iran, Zarif: è iniziata la fine della presenza USA in Medioriente

Condividi

Iran – Il ministro Zarif afferma che la fine della presenza americana in Asia occidentale “è iniziata”. Il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito la posizione del suo paese secondo cui l’esercito americano dovrebbe essere espulso dal Medio Oriente.

Mohammad Javad Zarif ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a prendere le distanze dai suoi consiglieri che cercano il conflitto con l’Iran.

“Vuoi ancora ascoltare i pagliacci che ti danno consigli sulla nostra regione?” ha scritto sulla sua pagina Twitter. “E immagini ancora di poter spezzare la volontà di questa grande nazione?”

Nel suo tweet, Zarif ha anche sfidato Trump, condividendo le foto della grande folla che, a Teheran, ha partecipato al lutto per la morte di Qassem Soleimani.

“Hai mai visto una tale marea di gente nella tua vita, @realdonaldtrump?” ha chiesto.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?

Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?

And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?

End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ

— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020