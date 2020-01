Venezuela: rivale di Guaidò proclamato leader del parlamento

Condividi

Colpo di scena in Venezuela dove Luis Parra, rivale dell’autoproclamato presidente Juan Guaidò, e fedele al presidente Nicolas Maduro, è stato proclamato presidente del Parlamento dai deputati di Maduro.

A Guaidò, che ha tentato di scavalcare i cancelli, è stato impedito di entrare nell’Assemblea Nazionale che discuteva il rinnovo della presidenza. Guaidò, sostenuto dalla comunità internazionale, ha denunciato la mossa come un “colpo di Stato parlamentare”.

Guaido is trying to jump the fence to get into the National Assembly. He is being forcibly prevented by the GNB#Venezuela pic.twitter.com/bh4PnKKrSs

— CNW (@ConflictsW) January 5, 2020