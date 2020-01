UE invita ministro degli Esteri iraniano Zarif a Bruxelles

Condividi

5 gen. L’alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ha invitato a Bruxelles il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif. Lo rende noto un comunicato. Nel corso di una conversazione telefonica con Zarif, Borell ha espresso profonda preoccupazione per l’escalation di violenza in Iraq e ha esortato Teheran alla moderazione per evitare un’ulteriore escalation, che danneggia l’intera regione e la sua popolazione. (askanews)