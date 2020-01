Castelvecchi: “Se in Emilia-Romagna parli male del Pd non lavori più!”

Alberto Castelvecchi: “Se in Emilia-Romagna parli male del Pd non lavori più!”.

E la stessa cosa accade in Toscana. Toscana Pd: critica il presidente Rossi, primario sospeso

E si fanno chiamare “partito democratico”!