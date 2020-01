Generale iraniano ucciso, Zarif: “atto di terrorismo”

Condividi

“L’atto di terrorismo internazionale degli Stati Uniti con l’assassinio del generale Soleimani, la forza più efficace nel combattere il Daesh, Al Nusrah e Al Qaida, è estremamente pericolosa e una folle escalation”.

Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif. “Gli Stati Uniti si assumeranno la responsabilità di questo avventurismo disonesto”. ansa

Il presidente Rouhani: “La grande nazione dell’Iran si vendicherà di questo crimine atroce.”

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 3, 2020