Torino, firma in commissariato e poi rapina due donne: arrestato marocchino

A Torino, un ragazzo di 23 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia per aver rapinato due donne. Il giovane, già sottoposto all’obbligo di firma, era uscito dal commissariato nemmeno due ore prima di compiere il doppio furto.

Gli agenti lo hanno riconosciuto e bloccato in via Alessandria, all’angolo con corso Brescia, grazie all’identikit fornito dalle due vittime, derubate una in corso Giulio Cesare, l’altra in piazza Don Albera.

