UE, Dombrovskis: “nel 2020 consentire al mercato finanziario di prosperare”

BRUXELLES – Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis annuncia via Twitter la sua “lista dei desideri per il 2020”, partendo dalla “costruzione di un sistema finanziario più forte e più verde” ma anche “aiutando le nostre piccole imprese a prosperare grazie a un migliore accesso ai finanziamenti”. Il lettone parla anche di “sostegno alle persone mentre si passa a lavori più verdi e più digitali”, e desidera che si “mantenga la nostra economia competitiva e innovativa, con ogni paese che svolge il proprio ruolo nel garantire la sostenibilità fiscale”.

Secondo Dombrovskis bisogna “consentire al mercato finanziario di prosperare e completare l’unione bancaria”, invitando poi ad un “maggiore impegno per la riforma dell’Unione economica e monetaria (Emu)” e chiedendo al contempo di “aumentare la nostra condivisa prosperità e la posizione internazionale dell’Europa”. Il vicepresidente augura infine “i migliori auguri per il nuovo anno! Sempre un buon momento per mettere in pausa e riflettere sul passato e sul futuro”.ANSA EUROPA