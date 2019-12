Azzolina (M5s): “quelli del Pd dicono cretinate tutti i santi giorni”

Coerenza, quella parola sconosciuta. Azzolina (M5s), nuovo Ministro dell’Istruzione del Conte Bis: “Quelli del Pd dicono solo cretinate, tutti i santi giorni, Berlinguer si sta rivoltanto nella tomba… Siete un partito in via d’estinzione, come i dinosauri!”