Non ha capito l’esito elettorale… Brexit, Kylie Minogue ai britannici: fuggite in Australia

Prendetevi una pausa dalla Brexit e fuggite in Australia. Questo il senso dell’invito che arriva dalla cantante Kylie Minogue diventata volto della campagna di Tourism Australia lanciata a Natale e pensata proprio per il pubblico britannico.Uno spot di circa tre minuti in cui la popstar canta, balla e illustra le bellezze e le attrazioni turistiche del suo Paese, e in cui appaiono anche altre star australiane come la tennista numero uno al mondo Ashleigh Barty, il nuotatore olimpico Ian Thorpe e l’ex giocatore di cricket Shane Warne.

Prima, Kylie è vestita in elegante tailleur rosa pallido in un salotto, poi si passa alle spiagge, alla natura, ai panorami mozzafiato e ad altre meraviglie e il messaggio è chiaro: siete stanchi? Vi serve una pausa. E si dice proprio: “Negoziare accordi commerciali complicati è stressante, ma guardate qui cosa abbiamo….. e parliamo anche la vostra stessa lingua”.