L’ultima dal Vaticano: Sodoma fu incenerita perché non era accogliente

di Maurizio Blondet

Qual è stato il peccato di Sodoma, per cui l’antica città venne incenerita? Finalmente la Pontificia Commissione Biblica ci chiarisce ogni dubbio, in uno studio che è stato commissionato dal “Santo Padre”: – ” un peccato che consiste nella mancanza di ospitalità, con ostilità e violenza nei confronti del forestiero, comportamento giudicato gravissimo e meritevole perciò di essere sanzionato con la massima severità, perché il rifiuto del diverso, dello straniero bisognoso e indifeso, è principio di disgregazione sociale, avendo in se stesso una violenza mortifera che merita una pena adeguata”.

Finalmente corretti duemila anni di fraintendimenti, per cui addirittura “sodomia” è diventato, tra il popolino, sinonimo del peccato impuro contro natura. Un errore condiviso persino da “Giuda fratello di Giacomo” , palesemente un contemporaneo di Cristo, di cui c è stata tramandata una lettera canonica: “Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno” (Giuda 7).

Ma che dico, duemila anni di errori, tramandati dai discepoli stesso di Gesù? Sono 2500 anni, di errori! Ezechiele, che fu uno dei deportati di Babilonia, nel 597 a. C., anche lui pensava a quel peccato “là”: : “Ecco, questa fu l’iniquità di […] Sodoma: lei e le sue figlie vivevano nell’orgoglio, nell’abbondanza del pane e in una grande indolenza, ma non sostenevano la mano dell’afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni davanti a me” (16, 49-50). Dove “abominazioni” è termine costante (per es. Levitico 18: 22) indicare l’omosessualità.

“Sodomita” è Salvini e chi lo approva – Ora è finalmente chiaro: la Sodomia è il peccato di “mancanza di ospitalità nei confronti del forestiero”. Peccato “gravissimo e meritevole di essere sanzionato con la massima severità”. […]

