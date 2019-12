Guatemala: jet carico di cocaina atterra nel parco nazionale

fonte: Fuerza Aerea Colombiana

L’esercito messicano ha sequestrato un jet carico di droga a Laguna de Tigre in Guatemala. L’aereo ha trasportato 2 tonnellate e mezza di cocaina ed è atterrato nel parco nazionale centroamericano, all’arrivo del veicolo i narcos hanno ritirato la droga. Il traffico di stupefacenti è stato sgominato dalle forze messicane con la collaborazione dell’aviazione colombiana. Secondo i quotidiani sudamericani nel 2019 sono stati individuati 42 apparecchi dei narcotrafficanti, però alcuni si sono schiantati al suolo come in Guatemala e in Honduras.