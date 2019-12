Recensione Bitcoin Evolution 2

Abbiamo svolto numerosi test per verificare l’affidabilità del software per il trading automatico Bitcoin Evolution e tutto sommato, possiamo dire che il programma sembra soddisfare le esigenze della maggior parte dei trader. In questa recensione spiegheremo come utilizzare al meglio questo software e perché se ne parla così bene online.

Cos’è Bitcoin Evolution

Bitcoin Evolution è un software progettato per negoziare Bitcoin e altre criptovalute, in modo automatico o manuale. Il robot è stato realizzato da ingegneri software e un team di esperti del mercato finanziario. Il suo funzionamento è molto semplice, tramite algoritmi avanzati, analizza il mercato e piazza operazioni sul mercato delle criptovalute, per conto dell’utente. Per ottimizzare il suo funzionamento, bastano 20 minuti al giorno di monitoraggio.

Bitcoin Evolution è affidabile?

Bitcoin Evolution sembra essere totalmente affidabile, grazie ad una tecnologia algoritmica all’avanguardia, che non tutti i robot di trading possono vantare. Questi algoritmi, inoltre, consentono di guadagnare non solo sul mercato delle criptovalute, ma anche con altri asset finanziari. La maggior parte delle testimonianze che abbiamo letto online, affermano di aver guadagnato migliaia di dollari al mese con questo software.

Perché utilizzare Bitcoin Evolution per fare trading?

Bitcoin Evolution è una piattaforma per il trading di criptovalute molto popolare. Questo perché il software può garantire moltissimi vantaggi ai suoi operatori, come:

Operazioni redditizie nella maggior parte dei casi

Tecnologia algoritmica all’avanguardia

Sicurezza ed elevato livello di crittografia

Supporto utenti professionale

Le caratteristiche principali di Bitcoin Evolution

Sono diverse le caratteristiche che hanno reso popolare questa piattaforma. Qui di seguito abbiamo raggruppato quelle che riteniamo essere le più importanti.

· Deposito minimo soddisfacente

Per iniziare a fare trading con Bitcoin Evolution, oltre alla registrazione, viene chiesto al cliente di effettuare un piccolo deposito che fungerà da capitale per il trading. Basta versare 250$ sulla piattaforma per iniziare. Oltre a Bitcoin e altre popolari criptovalute, Bitcoin Evolution può negoziare anche le coppie di valute più popolari al mondo.

· Metodi di pagamento sicuri

Bitcoin Evolution offre la possibilità di depositare e prelevare il proprio denaro dal conto online con diversi metodi di pagamenti, veloci, sicuri e gratuiti. Per depositare e prelevare si possono utilizzare le più comuni carte di credito, bonifico bancario o diversi portafogli elettronici. Il prelievo verrà accreditato direttamente sul metodo di pagamento utilizzato per effettuare il deposito, se non diversamente specificato.

· Possibilità di testare la piattaforma

Dopo aver effettuato il deposito iniziale, Bitcoin Evolution offre a tutti i suoi utenti, indipendentemente dal livello di esperienza che possiedono nel settore finanziario, di testare la sua piattaforma in modalità demo. Questa funzione è in tutto e per tutto identica al trading dal vivo e consente agli operatori di apprendere il funzionamento del software, come, ad esempio, gestire le impostazioni di trading come la regolazione del livello di rischio.

Quanti soldi posso guadagnare con Bitcoin Evolution?

Le testimonianze che abbiamo trovato su internet, affermano che Bitcoin Evolution sia in grado di far guadagnare ai propri utenti, fino a 2mila dollari al giorno. Siamo certi che certe cifre però, si possano raggiungere con investimenti superiori a 250%. Tuttavia, noi consigliamo di volare basso e rischiare il minimo possibile, soprattutto se si è alla prima esperienza. Dopo aver accumulato qualche guadagno, allora si può depositare di più e guadagnare cifre più importanti.

Conclusioni

Il software per il trading automatico Bitcoin Evolution è affidabile e sicuro al 100%. Non abbiamo trovato nessuna testimonianza online di gente che si lamentasse del software, solo elogi. Nonostante non consenta di cambiare il proprio stile di vita dalla sera alla mattina come qualcuno afferma, è senza ombra di dubbio un buon metodo per accumulare un reddito passivo.