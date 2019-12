“Tassatori seriali Pd-M5s triplicano accise sui carburanti da gennaio”

Giorgia Meloni annuncia un’altra tassa sulla quale il governo non ha proferito parola: “Non ne parla nessuno ma i tassatori seriali di PD e M5S hanno letteralmente TRIPLICATO le accise sui carburanti a partire dal 1° Gennaio del 2021: infatti le entrate previste su questa voce di bilancio passano da 400 milioni a 1221 milioni. Mentre massacra di tasse famiglie e imprese, questo Governo-Titanic pensa solo a trovare i soldi per festeggiare il Partito Comunista e a mantenere la paghetta di Stato a spacciatori e delinquenti, portando l’Italia verso il disastro. Nessun accordo è possibile con questi sciagurati, all’Italia servono urgentemente elezioni e un nuovo Governo capace di avere una visione di crescita e sviluppo per i prossimi anni!”

