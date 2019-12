Scelti i sei facilitatori del Movimento 5 stelle: ecco chi sono

Sono stati scelti con 20.584 voti (l’84% dei partecipanti) sulla piattaforma Rousseau i facilitatori nazionali del Movimento 5 stelle, figure fondamentali per la nuova organizzazione lanciata da Luigi Di Maio che domani pomeriggio 15 dicembre li presenterà, insieme ai team del futuro, in un evento aperto alla stampa.

Sono: per il settore Comunicazione, Emilio Carelli; per la Formazione e il Personale, Barbara Floridia; per l’area Attivismo locale, Paola Taverna; per le Campagne elettorali, Danilo Toninelli. Il Supporto Enti Locali amministrati dal Movimento 5 Stelle è affidato a Ignazio Corrao; al Coordinamento e Affari interni c’è Enrica Sabatini. Il quesito posto sulla piattaforma era: “Sei d’accordo con la proposta del capo politico di affidare i 6 ruoli di facilitatori organizzativi nazionali alla seguente rosa di nominativi? I voti contrari sono stati 3.742 (15.4%)”. “In bocca al lupo e buon lavoro a tutti quanti”, scrive Di Maio sulla sua pagina Facebook. liberoquotidiano.it

