Segre smentisce le sardine: mai inviato alcun messaggio

Torino – Liliana Segre smentisce le sardine. Durante la serata in piazza Castello, proprio come apertura della manifestazione, l’organizzatore Paolo Ranzani aveva letto alle migliaia di persone in piazza un messaggio di Liliana Segre. Peccato che la senatrice non avesse mai scritto nulla al movimento.

A renderlo noto è la stessa Segre, con una nota ufficiale: “In merito a quanto fermato ieri dagli organizzatori nel corso di una manifestazione a Torino e a quanto poi ripreso oggi da alcuni quotidiani, ritengo necessario chiarire di non aver mai inviato messaggi di adesione alla manifestazione di ieri o ad altre consimili. Ogni notizia al riguardo è quindi destituita di fondamento“.

