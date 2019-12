Candidare Segre al Nobel, Zingaretti: bellissima idea contro l’odio

Condividi

Il sindaco di Pesaro ha lanciato l’idea: candidare la senatrice Liliana Segre al Nobel per la pace. A stretto giro, Nicola Zingaretti l’appoggia. “Bellissima la proposta di Matteo Ricci di candidare Liliana Segre al Nobel per la Pace. La risposta più forte a una stagione in cui c’è chi prova a riaprire la porta a odio e intolleranza”.

Così, dal canto suo, il sindaco di Milano Beppe Sala: “Ricci mi ha scritto ieri sera. È difficile per me giudicare e capire se ci sono le condizioni, però questo è un punto rilevante: credo che sarebbe sbagliato esporre la senatrice a una corsa che non ha possibilità. Se ci fossero possibilità però sarebbe un’idea veramente strepitosa”. askanews

Condividi l'articolo