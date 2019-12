Terremoto Albania, Di Maio: “L’Italia parteciperà alla ricostruzione”

Il ministro degli esteri italiano, Luigi De Maio, si è recato in visita ufficiale in Albania per esprimere solidarietà ai cittadini colpiti dal terremoto del 26 novembre e per rafforzare il sostegno del governo italiano all’Albania per l’ingresso nell’Unione Europea.

Il ministro italiano si è inizialmente recato – assieme alla ministra albanese delle infrastrutture Belinda Balluku -nella tendopoli di Vorë dove ha incontrato alcuni dei cittadini (tra cui numerosi bambini) colpiti dal sisma, per poi tenere alcuni incontri ufficiali a Tirana con i leader della politica albanese: il premier Edi Rama, il presidente Ilir Meta e il leader dell’opposizione Lulzim Basha.

Dalla tendopoli di Vorë, Di Maio ha affermato che, una volta stilato il bilancio definitivo dei danni del terremoto, il governo italiano aiuterà l’Albania nel processo di ricostruzione. Lo scrive il sito Albanianews

“La mia presenza qui oggi è una testimonianza della vicinanza del governo italiano al popolo albanese dopo il terremoto dello scorso mese, testimoniata anche attraverso la vicinanza delle squadre di emergenza e dei vigili del fuoco.

Esprimendo ancora le mie condoglianze per le vittime del sisma, vorrei sottolineare che il governo italiano sta aiutando l’Albania anche nella stima dei danni del terremoto, in base ai quali offriremo il nostro aiuto per affrontare il processo di ricostruzione. Il popolo italiano è al fianco di quello albanese perché li unisce una forte amicizia.” – ha dichiarato Di Maio al termine della visita a Vorë.

